Valditara, 'oggi lanciamo grande progetto per Napoli'

"Oggi lanciamo un grande progetto per Napoli. A partire da alcuni quartieri, a partire da alcuni municipi che secondo le indagini di Invalsi presentano le maggiori criticità per quanto riguarda la dispersione scolastica. E siccome il modello Caivano è un modello che sta funzionando egregiamente anche per la testimonianza diretta degli operatori scolastici, dei dirigenti scolastici che stanno riscontrando fra l'altro una diminuzione forte della dispersione scolastica, abbiamo pensato di investire risorse importanti, mai pensate prima, con un progetto strategico, partendo da alcuni quartieri e poi progressivamente estendendoli a tutte le aree della città e della provincia di Napoli". Ad annunciarlo è il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, al termine della visita all'Iti Galileo Ferraris di Scampia.

"Stanziamo - ha precisato il ministro - qualcosa come 12 milioni di euro. Una cifra veramente molto significativa che ovviamente si va ad aggiungere alle tante altre risorse europee del Pnrr, ministeriali che stanziamo normalmente per l'inclusione scolastica, per la didattica e quant'altro. Ma queste sono risorse nuove, aggiuntive anche rispetto ad agenda Sud".



