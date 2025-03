Unitalsi, al via la campagna di solidarietà

"Sostienici con un gesto di bontà" è il messaggio che accompagnerà la campagna dell'Unitalsi. Sabato 29 e domenica 30 marzo, i volontari saranno presenti con i loro gazebo nelle principali piazze delle città italiane, dove proporranno, in cambio di una offerta, un cofanetto contenente quattro confezioni di pasta di diverse tipologie. "Un bene semplice, ma con un grande valore simbolico: il chicco di grano che si fa nutrimento per il corpo e per l'anima", sottolinea l'organizzazione.

Sarà Paola Saluzzi la testimonial della 23ª Giornata Nazionale dell'Unitalsi.

L'evento, che si svolgerà nelle principali piazze del Paese, offrirà l'opportunità di scoprire le attività di volontariato dell'Unitalsi, sia in Italia che all'estero, nonché i progetti di solidarietà, come il Progetto dei Piccoli, che si occupa dell'accoglienza delle famiglie dei bambini degenti nei principali centri ospedalieri pediatrici oncologici. Durante l'evento sarà possibile conoscere anche il calendario dei prossimi pellegrinaggi a Lourdes, Fatima, Santiago de Compostela, in Polonia, a Loreto, Pompei e Siracusa.

"Le Giornate Nazionali rappresentano un momento essenziale per l'intera associazione", dichiara Rocco Palese, presidente nazionale dell'Unitalsi. "Abbiamo bisogno del supporto di tutti, soprattutto di coloro che credono nella nostra missione e ci sono vicini con il cuore, per continuare a offrire il nostro aiuto a chi è più fragile, malato e solo. Questi due giorni, soprattutto in questo anno giubilare, saranno un'occasione speciale per incontrare tante persone che ancora non conoscono la nostra realtà".



