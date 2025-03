Sbanda e finisce contro albero, 35enne in ospedale

Ha concluso la sua corsa contro un albero dopo aver perso il controllo dell'auto che stava guidando. Una donna di 35 anni di Lioni, in provincia di Avellino, è ricoverata in ospedale a Sant'Angelo dei Lombardi, per le ferite riportate nell'incidente avvenuto in mattinata sulla strada provinciale. La donna è stata sbalzata fuori dall'abitacolo, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona e riportare l'auto sulla carreggiata. Nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre auto.



