Rifiuti in area vincolata, indagano carabinieri

Di tutto e di più sversato illegalmente in un'area boschiva sottoposta a vincolo paesaggistico tra i comuni di Avellino e Monteforte Irpino. In seguito a numerosi servizi televisivi pubblicati dall'emittente irpina Telenostra, i carabinieri del Nucleo tutela ambientale del Comando provinciale hanno avviato indagini per risalire ai responsabili dei conferimenti di rifiuti speciali in località Molinelle. Sacchi di scarti provenienti da materiali edilizi, elettrodomestici, ingombranti di vario tipo, manufatti di amianto, sono stati individuati e rimossi. Avviate le operazioni di bonifica dell'area. Una relazione è stata trasmessa al procuratore di Avellino, Domenico Airoma.



