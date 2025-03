Pino Daniele, concerto di Napoli anticipato su Rai3 il 5 aprile

E' stata anticipata a sabato 5 aprile, in seconda serata su Rai3, la trasmissione del concerto per Pino Daniele, l'evento-tributo promosso dal fratello dell'artista, Nello, in Piazza del Gesù a Napoli il 19 marzo scorso. La trasmissione di 'Je sto vicino a te Forever '70' era prevista nel giorno di Pasqua, 20 aprile, sempre in seconda serata ma su Rai2. La variazione di programma, a quanto si apprende, è stata presa dalla Rai in seguito alla decisione della Lega di Serie A di far giocare tre partite del campionato di calcio a Pasqua. Di conseguenza c'è stata la modifica del palinsesto con la messa in onda della trasmissione sportiva dedicata alla Serie A nella sera di Pasqua.



