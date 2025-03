Un giovane calciatore di 14 anni è stato colto da un malore all'inizio dell'allenamento ed è morto ieri sera a Napoli. La tragedia è avvenuta in una scuola di calcio che si trova in strada comunale Selva Cafaro, dove sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e una pattuglia mobile di zona di Napoli Stella. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'esame autoptico.



