Incidente stradale nel Salernitano, morta una donna

Una donna di 49 anni è morta in un incidente stradale, questo pomeriggio, poco dopo le 18, in località Lido Lago, a Battipaglia (Salerno). La centrale operativa del 118 ha contattato la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco per segnalare una vettura ribaltata, una Volkswagen, e la conducente sbalzata fuori dall'abitacolo. I caschi rossi si sono recati immediatamente sul posto con la squadra del distaccamento di Eboli con a supporto un'idrovora, in quanto la vittima risultava finita in un canale pieno d'acqua. Il corpo della donna, di origini marocchine, è stato recuperato. Le forze dell'ordine indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA