Hashish nelle scarpe per il padre detenuto, 17enne arrestato

Tentava di portare droga al padre detenuto nel carcere di Salerno il diciassettenne trovato con 200 grammi di hashish nascosti nel sottofondo delle scarpe: a incastrarlo è stato il fiuto del cane della polizia penitenziaria Tyson che ha consentito agli agenti di individuare e arrestare il minorenne.

"Complimenti sia al gruppo cinofili del distaccamento di Avellino, - commentano Giuseppe Del Sorbo e Ciro Auricchio, dell'Uspp - sia al quadro permanente della polizia penitenziaria del carcere di Salerno".

"Oramai anche Tyson è diventato un incubo per gli spacciatori", aggiungono i due sindacalisti, secondo i quali "la polizia penitenziaria è un corpo professionale ed altamente specializzato, in grado di fronteggiare i continui tentativi di droga all'interno delle carceri".

"A Salerno - concludono Del Sorbo e Auricchio - nonostante il cronico sovraffollamento e il deficit di organico, che si attesta sulle 70 unità in meno, si riesce solo con grande spirito di sacrificio a mantenere l'ordine e la sicurezza interna".



