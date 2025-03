Gli Almamegretta portano il loro show all'Arena Flegrea

Gli Almamegretta tornano a esibirsi dal vivo a Napoli questa estate con un tour che celebra il 30° anniversario di "Sanacore". Venerdì 12 settembre 2025 porteranno il loro show all'Arena Flegrea, nell'ambito dell'ottava edizione del Noisy Naples Fest.

Un ritorno a casa, a tre anni dall'ultimo show all'arena della Mostra d'Oltremare e a pochi giorni dal soldout del tour invernale. La band partenopea promette adesso uno show imperdibile, con una scaletta rinnovata che attraversa i brani più iconici e i loro successi. Che rende omaggio a un grande album che ha rappresentato un caposaldo per la musica italiana alternativa, ponendo le basi per un percorso di contaminazione e innovazione che ha reso gli Almamegretta tra i protagonisti più influenti di quella scena musicale.

I biglietti per assistere al concerto sono già disponibili in prevendita su Etes, Vivaticket e nei punti vendita autorizzati.

Per info prevendita: tel. 081 5628040. Gli Almamegretta sono una delle più influenti espressioni musicali degli ultimi trent'anni in Italia, con quattro Targhe Tenco all'attivo, una partecipazione in gara tra i big a Sanremo nel 2013, tredici album e migliaia di concerti in Italia ed Europa.

Con dischi come "Animamigrante", "Sanacore", "Lingo" hanno segnato la scena musicale italiana diventandone al tempo stesso tra i rappresentanti più internazionali. Il loro ultimo album è "Senghe", vincitore della Targa Tenco 2023 come Miglior Album in Dialetto. Il loro stile è fondato su un ampio numero di generi, dal beat al rhythm'n'blues, dal reggae al funk, fino all'elettronica, alla world music e al pop senza ovviamente dimenticare la matrice dub, con un frontman, Raiz, capace di emozionare e scuotere con la sua voce potente e originale. Il sound che li ha resi famosi, non solo in Italia, si è continuamente evoluto e spostato in direzione delle esigenze artistiche della band e dei testi, da sempre uno dei punti cardine della loro creatività. Il concerto degli Almamegretta all'Arena Flegrea si aggiunge al cartellone dell'ottava edizione del Noisy Naples Fest, che ha già annunciato i live di Massive Attack il 22 giugno, Thirty Seconds To Mars il 6 luglio, Eduardo De Crescenzo il 9 luglio, Afterhours il 23 luglio, Europe l'11 settembre.



