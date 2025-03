Gianni Fiorellino, in musica con 'Vai' il coraggio per amare

Si intitola "Vai" il nuovo album del cantante napoletano Gianni Fiorellino in uscita domani, prodotto e distribuito dalla Zeus Record in collaborazione con Leone Produzioni. Testi di forte impatto, composti in gran parte dallo stesso musicista ed interprete nel solco di un cantautorato italiano di nuova generazione, caratterizzano la track list del disco che si compone di 13 brani, inediti e disponibili al download sulle varie piattaforme di streaming digitale. Tredici canzoni, presentate oggi al Maschio Angioino di Napoli, alcune di esse scritte dal paroliere Vincenzo D'Agostino, in cui Gianni Fiorellino costruisce, tassello su tassello, un mosaico sonoro, tra sonorità pop e varie digressioni rock, house e britpop, dedicato all'amore, nelle molteplici declinazioni possibili riferite a questo sentimento.

E' il caso della title track del disco, il brano "Vai", che il musicista e cantante napoletano dedica ai suoi figli rendendoli partecipi di un messaggio d'amore assoluto. E' l'unico brano che Gianni Fiorellino sceglie di cantare in italiano, quasi a voler sottolineare un'urgenza comunicativa che trascende forma e consuetudine per arrivare diretto all'argomento. "Una canzone in cui traduco in musica - sottolinea l'artista - tutto quello che io e mia moglie Melania costruiamo insieme per garantire ai nostri figli percorsi meno in salita di quelli che abbiamo dovuto fare noi e, tra le righe del testo, scacciare dalla mente quelle tante inquietudini di padre verso un futuro che talvolta fa paura". E' il primo esempio del percorso nelle forme dell'amore che Gianni Fiorellino costruisce traendo principale ispirazione dai diversi strati sovrapposti di una personale esperienza. "E' il mio disco più importante - aggiunge - quello che, più di ogni altro, definisce una maturità di uomo e di musicista, conquistata nel lavoro e con grande sacrificio, che mi spinge a cercare le mie verità nelle piccole e grandi cose della vita, le stesse che ispirano la mia musica". Parole che trovano conferma, scorrendo la track list dell'album, in brani come "Nuje stamm'ancora ccà" e "A felicità" o come "E viecchie".

"Cantare l'amore, adesso che tutto il mondo sembra pericolosamente attratto più da altre pulsioni - conclude Gianni Fiorellino - è per me un gesto quanto mai rivoluzionario. A rischio di sembrare retorico, penso senza mezze misure che ci vuole coraggio per amare e ci vuole coraggio anche a dirlo".





