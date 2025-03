"E se mio padre" opera prima della regista Sole Tonnini, sarà presentato stasera a Napoli, al Cinema Posillipo ( ore 21:00). In sala, oltre la regista, alcuni interpreti del ricco cast che comprende: Massimo Ghini, Claudia Gerini, Dino Abbrescia, Renato Marchetti, Margherita Pantaleo, Theodore Max Gravina, Teresa Campus, Leonardo Ghini, Aurora Calabresi, Marco Valerio Montesano, Luca Scapparone, Sara Sartini, Filippo Laganà e Michele Bevilacqua.

Il film è liberamente ispirato alle vicende familiari della regista, che ne firma anche la sceneggiatura insieme a Mario Cambi e Gianni Cardillo. La pellicola racconta in chiave comedy- onirica la scoperta della doppia vita di suo padre, interpretato, nel film da Massimo Ghini, fratello nella vita reale della regista. La dodicenne Aida (Margherita Pantaleo), che interpreta la lentigginosa giovane Tonnini, testarda e caparbia decide di investigare sulle tante, troppe, assenze del padre Adriano (Massimo Ghini) e delle fantasiose verità raccontate dalla madre Norma (Claudia Gerini). In una Roma degli anni '80, la missione investigativa di Aida, aiutata da un compagno di classe, si colora di nero, insinuando nella mente dei due ragazzini che il padre sia un terrorista rosso, poi un killer, un massone della P2, una spia e un latitante, ma il puzzle ancora non torna. Coinvolgendo a loro insaputa i tre fratelli più grandi e la tata, Aida inizia a mettere tutti i tasselli in fila, della sua spy story fino alla grande scoperta conclusiva.

Grande la soddisfazione da parte della regista, buona la risposta del pubblico, ma la distribuzione li ha penalizzati.

"Sto portando faticosamente in giro per l'Italia il mio film - ha detto Sole Tonnini. Ho un cast importante e mi sarebbe piaciuto che il film avesse avuto una visibilità più ampia. Non abbiamo avuto la possibilità di stare in molte sale e quindi di essere visto. Il problema delle sale, in Italia, non è da sottovalutare. Questo è un film pop, una commedia anche per le famiglie. Essere poco presenti ci ha penalizzato, questo il mio unico rammarico".



