Donna accoltella il vicino nell'Avellinese

Al culmine di una lite ha sferrato alcune coltellate al vicino di casa: è successo nelle campagne di Aiello del Sabato, in provincia di Avellino.

Una donna di 46 anni, armata di un grosso coltello da cucina, ha colpito all'addome un uomo di 58 anni. La vittima è stata ricoverata all'ospedale "Moscati" di Avellino: non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e il movente del litigio, sfociato nel ferimento. La donna, che per il momento è stata denunciata a piede libero, è stata interrogata dai militari della locale stazione dell'Arma.





