De Luca su arresto Alfieri, auspicio vadano avanti ma rapidi

"Non so sinceramente nulla, so quello che sapete voi. Il mio auspicio è che si vada fino in fondo senza guardare in faccia a nessuno, come è doveroso, ma che ci siano tempi di decisione rapidi, perché sono vicende che non si possono trascinare in eterno". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca, a margine della conferenza stampa sul progetto per lo stadio Collana a Napoli, commentando l'arresto dell'ex presidente della Provincia di Salerno ed ex sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, nell'inchiesta sullo scambio politico-mafioso tra Campania ed Abruzzo, ritenuto politicamente vicino allo stesso governatore.

De Luca ha spiegato che la rapidità delle decisioni giudiziarie serve "per dare tranquillità - ha detto - ai cittadini ma anche per rispetto della dignità delle persone coinvolte, le quali, per quello che mi riguarda, sono persone innocenti fino al terzo grado di giudizio. Io non ho perduto l'abitudine di leggere ogni tanto la Costituzione italiana. E dunque si vada fino in fondo in tempi rapidi ma sapendo che fino a giudizio definitivo stiamo parlando di persone innocenti".





