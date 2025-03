Cciaa Irpinia Sannio, al Vinitaly le imprese delle donne

Al prossimo Vinitaly (Veronafiere, 6-9 aprile) è campana la collettiva più al femminile d'Italia.

Con circa 4 imprese su 10 condotte da donne le 111 aziende coordinate dalla Camera di commercio di Irpinia Sannio collocate nel padiglione Campania riflettono un record italiano nel mondo del vino. Avellino - terra di Fiano, Greco di Tufo e Taurasi - con 392 imprese donna su 848 - e un'incidenza del 46% è in testa tra le province tricolori per quota di cantine vitivinicole a maggior tasso femminile; segue, al terzo posto, Benevento (42%) che a Vinitaly punterà sulle Dop del Sannio, a partire dalla Falanghina e dall'Aglianico del Taburno. Secondo le elaborazioni dalla Camera di Commercio di Irpinia e Sannio su fonte Infocamere relative al 2024, il dato delle 2 province è nettamente superiore alla media nazionale (28%).

Un primato che a Verona la Cciaa, assieme ai 2 Consorzi di Irpinia e Sannio, ribadiranno anche attraverso il racconto di 'Storie di futuro', con le case history su come l'innovazione sta accompagnando la crescita delle imprese agricole del territorio. In questa direzione va anche il progetto Dioniso, guidato dal Distretto aerospaziale della Campania, che punta a traghettare la viticoltura di precisione in una nuova dimensione attraverso l'utilizzo di droni e sensori per raccogliere dati e fornire ai produttori informazioni in tempo reale.

Il distretto enologico irpino-sannita produce in media 35 milioni di bottiglie l'anno per un controvalore complessivo alla produzione, rilevato dalla Regione Campania, di 120 milioni di euro, oltre i 2/3 del totale regionale. Sul fronte export (+7%, a oltre 29 milioni di euro nel 2024), vola la domanda degli Stati Uniti, principale buyer sia per Irpinia che per Sannio, che raggiunge il 30% delle spedizioni e segna un +27% in parte condizionato dall'anticipo di mercato dovuto ai pre-dazi.





