Tentato omicidio durante lite familiare, due fratelli in arresto

Due fratelli di 27 e 37 anni coinvolti una a febbraio in una violenta lite familiare scoppiata nei Quartieri Spagnoli di Napoli sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentato duplice omicidio ai danni di due parenti della ex fidanzata di uno dei due.

I reati sono contestati dalla Procura di Napoli con l'aggravante di aver commesso il fatto alla presenza di un minorenne e uno di essi, il 37enne, è indagato anche di maltrattamento e lesioni personali ai danni della ex.

I due arresti, emessi dal gip di Napoli (settima sezione) su richiesta della quarta sezione "fasce deboli" della Procura di Napoli (coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone), sono frutto di un supplemento di indagini scattate dopo l'arresto del fratello maggiore che durante la lite armato di martello ferì gravemente un parente della sua ex compagna.

Quest'ultima, dopo l'accaduto, si decise a presentare una denuncia nei confronti dell'ex compagno per maltrattamenti e lesioni personali.

Le indagini della Squadra Mobile di Napoli e coordinate dalla Sezione Indagini IV "Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione" hanno consentito di ricostruire un grave quadro indiziario anche in relazione ai maltrattamenti e alle lesioni personali aggravate subite dalla vittima.

Il giudice - viene spiegato in un comunicato - ha accolto la richiesta del pubblico ministero ritenendo "concreto e attualissimo il pericolo di reiterazione di reati dello stesso tipo, anche in considerazione della personalità degli indagati".





