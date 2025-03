Sul set di Anomalia, studenti di Ponticelli si raccontano

Sessanta studenti dell'Istituto Aldo Moro di Ponticelli raccontano per il cinema la loro scuola 'anomala', il piccolo grande miracolo della 'Casa dal Lungocollo', che non è in Finlandia ma a Napoli est, il coraggio e l'impegno delle Super-mamme di vecchi e nuovi alunni, la passione dei loro docenti, l'azione che coinvolge ragazzi, insegnanti, famiglie, enti, agenzie, associazioni e maestranze specializzate. Al via con il supporto della pluripremiata casa di produzione Mad Entertainment, le riprese del corto 'Anomalia' che è solo un pezzo importante di un percorso che porta lo stesso nome. Su 259 domande presentate in tutta Italia, sono stati solo dieci i progetti napoletani vincitori del bando previsto dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MiM. L'azione richiesta era quella di elaborare Visioni Fuori-Luogo e 'Anomalia' le racconta perfettamente. Il progetto è stato ideato dalla Dirigente Scolastica Barbara Di Cerbo e realizzato dalla Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto comprensivo di Ponticelli con il Coordinamento del Responsabile Scientifico Paola Tortora, Docente di Italiano dalla lunga esperienza nell'audiovisivo maturata proprio nella squadra creativa Mad al fianco di Luciano Stella. Simbolo di 'Anomalia' è La Casa del Lungocollo, uno spazio recuperato, ex alloggio del custode, animato da tante iniziative grazie alle docenti Loredana Cilento, Sabrina Napolitano, Anna Ammendola ed Arianna Carli insieme alle "Super", il gruppo storico di mamme di ex allievi ed attuali studenti nato insieme alla Prof.ssa Antonella Picardi.

Per Mad al lavoro la producer Lorenza Stella, il regista ed attore Emanuele Vicorito (trionfatore appena qualche giorno fa a Cortinametraggio con il suo 'A Domani' sui ragazzi di Nisida), il Direttore della Fotografia e montatore è Elio Di Pace.

Il cortometraggio sarà presentato al pubblico con un vero e proprio evento cinematografico dove studenti, famiglie, istituzioni e cittadini potranno assistere alla proiezione e condividere le esperienze e i risultati di questa innovativa sperimentazione educativa.

ll progetto grazie alla collaborazione della Vicepreside Prof.ssa Paola Ferrara e di tutti i docenti delle classi coinvolte ha previsto Lezioni di alfabetizzazione audiovisiva a cura del Prof. Luigi Barletta (Docente di Cinema presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e l'Accademia di Belle Arti di Napoli), Laboratori di Narr-Azione e Teatro-Educazione con il regista ed educatore Nicola Laieta e l'educatore e psicologo Giuseppe Di Somma per l'Aps Trerrote - Teatro Ricerca ed Educazione, un Workshop di produzione audiovisiva allestito dall'Associazione Gioco Immagini e Parole di Maria Rosaria Teatro. Tra i partner anche l'Università Federico II e Dedalus.



