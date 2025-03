Sopralluogo sindaco Manfredi a demolizioni nel sito di Bagnoli

Il sindaco e commissario straordinario di Governo per la bonifica di Bagnoli, Gaetano Manfredi, si è recato oggi all'interno del sito industriale per un sopralluogo al cantiere relativo alle demolizioni dei Capannoni Morgan, a Bagnoli, dove si installeranno i grandi impianti di soil washing e di desorbimento per il trattamento dei terreni.

"Il completamento delle opere di bonifica a terra rappresenta un passaggio fondamentale dell'intero percorso di trasformazione e riqualificazione di Bagnoli secondo il cronoprogramma e il finanziamento deciso nella cabina di regia", si legge in una nota. "Ho potuto verificare che il cantiere sta proseguendo celermente e che le attività di bonifica tanto attese sono partite: abbiamo intrapreso la strada giusta per il rilancio dell'intera area", il commento di Manfredi.



