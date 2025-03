Scontro tra due auto, donna muore nell'Avellinese

Una donna di 60 anni è morta in un incidente stradale verificatosi ad un incrocio tra via Nazionale delle Puglie 7bis e via Malta nel territorio di Baiano, in provincia di Avellino.

La vittima, residente nel vicino comune di Avella, alla guida della sua auto si è scontrata con un'altra auto ed è morta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Baiano e il personale del 118. Sono in corso accertamenti la parte dei Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.



