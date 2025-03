Sabato Sergio Rubini al Teatro delle Arti di Salerno

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del teatro e della cultura: sabato 29 marzo alle 21, Che Comico, la stagione 2024 - 2025 ideata dalla Gv Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, prosegue al Teatro delle Arti di Salerno ospitando Sergio Rubini in "Serata d'onore - Sud", un evento d'autore che promette di incantare il pubblico con la straordinaria capacità interpretativa di uno dei volti più amati del cinema e del teatro italiano.

L'attore, regista e sceneggiatore pugliese sarà protagonista di una serata intensa e suggestiva, un viaggio emozionale attraverso racconti, aneddoti e riflessioni dedicate al Sud, culla di tradizioni, cultura e storie intramontabili. Un tributo appassionato alla sua terra d'origine e alle radici profonde che hanno ispirato la sua carriera artistica.

UNO SPETTACOLO TRA EMOZIONE E MEMORIA In "Serata d'Onore - Sud", Rubini porta in scena un racconto intimo e vibrante, fatto di parole, immagini e musica. Attraverso un monologo evocativo, l'artista darà voce ai personaggi, ai luoghi e alle suggestioni di un Meridione autentico e straordinario. Un'occasione unica per scoprire, attraverso la sua interpretazione, le mille sfaccettature di un territorio ricco di storia e poesia.

Con la sua inconfondibile capacità di narrazione, Rubini trasporterà il pubblico in un viaggio che attraversa i ricordi personali, la letteratura e il cinema, restituendo un affresco vivido e appassionante del Sud, con le sue contraddizioni e la sua bellezza senza tempo.

SERGIO RUBINI: UN MAESTRO DELLA PAROLA E DELL'IMMAGINE Nato a Grumo Appula, in provincia di Bari, Rubini ha costruito una carriera poliedrica che lo ha reso uno degli interpreti più raffinati del panorama cinematografico e teatrale italiano.

Dagli esordi con Fellini alla consacrazione come regista e attore, ha sempre mantenuto un legame profondo con le sue origini, facendone spesso il cuore pulsante delle sue opere.

Film come La stazione, Il viaggio della sposa, Tutto l'amore che c'è e L'uomo nero sono solo alcune delle tappe di un percorso artistico che ha saputo raccontare con sensibilità e passione il Sud e le sue storie.

INFO UTILI L'evento avrà luogo sabato 29 marzo presso il Teatro delle Arti alle 21. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il botteghino al numero 327 493 4684, attivo tutti i giorni dalle 17:00 alle 21:00.

Un'occasione imperdibile per vivere un'esperienza teatrale coinvolgente e intensa, lasciandosi guidare dalla voce e dalla passione di un grande protagonista del nostro tempo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA