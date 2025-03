Rinchiuso in una struttura abbandonata,polizia locale salva cane

Era rinchiuso in un piccolo locale in pessime condizioni igienico sanitarie e sigillato da una rete metallica, all'interno di una struttura fatiscente e in totale stato di abbandono. La polizia locale di Napoli lo ha trovato ee lo ha tratto in salvo.

E' durante un sopralluogo in Via Ausilio, presso l'area ex area mercato ortofrutticolo, che gli agenti hanno visto il cagnolino.

Gli operatori hanno subito richiesto l'intervento del personale veterinario competente della Asl Napoli 1 che ha prelevato il cane, lo ha microchippato e trasferito in una struttura dove sarà curato.



