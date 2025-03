Prefetto Napoli, sicurezza?c'è grande attenzione a periferie

"La sicurezza resta il 'tema dei temi' soprattutto nelle periferie, ma le periferie sono anche le aree in cui c'è maggiore attenzione. Qui c'è un'attività quotidiana forte di decine e decine di agenti delle forze dell'ordine che si muovono con grande esperienza e duttilità e nell'individuazione delle criticità di questo particolare territorio". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, intervenuto all'evento organizzato dal quotidiano La Repubblica a Scampia per affrontare il tema della rigenerazione del quartiere.

Il prefetto ha ricordato che accanto al programma di rigenerazione del Comune di Napoli, "per Scampia e Secondigliano saranno impiegati con il programma del commissario per le periferie milioni di euro, di cui 8 milioni di fondi della Prefettura per il recupero e la riqualificazione dell'area di Cupa Perillo" ed ha aggiunto: "Abbiamo una serie di progettualità che ci fanno ben sperare. Tutto quello che si sta mettendo in campo ha una connessione diretta con la sicurezza perché quanto più un territorio è meno degradato, tanto più la sicurezza è alta. Insieme al Comune stiamo facendo passi da gigante sulla videosorveglianza e ci saranno tutta una serie di controlli sui cantieri, controlli richiesti dal sindaco e su cui stiamo lavorando insieme".



