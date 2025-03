Power bank difettoso innesca incendio in abitazione

Il cattivo funzionamento di un power bank, il dispositivo elettrico per ricaricare il telefono cellulare, ha innescato un incendio all'interno di un'abitazione di Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino.

Le fiamme hanno interessato gli arredi dell'appartamento di via Carducci e sono state spente grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri della locale Stazione dell'Arma. Non ci sono stati feriti.

Le verifiche strutturali hanno confermato l'agibilità dell'edificio.



