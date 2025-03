NAStartUp sceglie i Campi Flegrei per la sua edizione di marzo

In un momento storico delicato per i Campi Flegrei, dove la popolazione convive con fenomeni di bradisismo e allerta sismica, il mondo dell'innovazione risponde con una scelta simbolica e concreta. NAStartUp, il più grande acceleratore civico del Sud Italia, come evidenzia una nota, "ha scelto proprio questo territorio per il suo appuntamento di marzo". L'evento si terrà domani, 27 marzo, alle 17, in un luogo di aggregazione: il Lido Fortuna Beach Park (in Via di Pozzuoli, località La Pietra) nel quartiere napoletano di Bagnoli.

"La tappa flegrea - si sottolinea - rappresenta un nuovo momento del percorso di NAStartUp, che da 11 anni sostiene la crescita dell'ecosistema dell'innovazione con eventi mensili dedicati a startup, imprenditori, investitori, cittadini e appassionati". "I Campi Flegrei sono stati, nella storia, la culla delle prime colonie della Magna Grecia - dopo Ischia, Cuma nell'VIII secolo a.C. - e terreno fertile per quei pilastri che hanno dato origine alla civiltà occidentale: Napoli e Roma (e da lì, all'Europa intera). Come in ogni evoluzione civile, l'economia rappresenta un perno centrale: portare in questo territorio la cultura delle nuove economie può essere un esempio, una guida speciale, una direzione significativa. Con il nostro evento vogliamo ricordare che è sempre necessario generare nuove opportunità di sviluppo, soprattutto in un territorio che oggi guarda con incertezza al proprio futuro" dice Antonio Prigiobbo, fondatore e direttore di NAStartUp.

Dopo le precedenti edizioni speciali a Benevento e a Ischia, NAStartUp. si afferma ancora, "rinnova il suo impegno verso i territori più fragili, scegliendo i Campi Flegrei per lanciare un messaggio chiaro: l'innovazione è anche un atto di solidarietà e rigenerazione". Durante l'evento saranno presentate nuove startup con progetti ad alto impatto nei settori della tecnologia, della sostenibilità e dell'innovazione sociale. Saranno inoltre condivise storie di riscatto e sviluppo dal basso, nate proprio nell'area flegrea. "Non mancherà lo spazio per la co-progettazione: grazie alla collaborazione con UPStudio, verrà lanciata una chiamata aperta alla creazione di nuove imprese, con momenti di confronto diretto tra innovatori, mentor, investitori e professionisti" conclude la nota.



