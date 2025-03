Multinazionale tedesca ha assunto 12 campani in nuova sede Nola

Sono 12 i campani assunti da Kaeser Compressori, multinazionale tedesca leader mondiale nella produzione di aria compressa, che ha aperto a Nola (Napoli) il Kaeser Center ad inizio 2025. "Abbiamo costituito un team campano altamente qualificato, composto da tecnici, ingegneri e professionisti commerciali" afferma l'ingegnere Giovanni Micaglio, amministratore delegato dell'azienda.

Si tratta della settima filiale italiana di Kaeser Compressori, fa sapere una nota, "realtà che lo scorso anno ha superato gli 80 milioni di euro in Italia con la casa madre tedesca che si pone come target i 2 miliardi a livello mondiale".

"Pur potendo già contare su una nostra rete distributiva, con cui manteniamo una salda collaborazione, abbiamo raccolto la richiesta di maggiore vicinanza ricevuta dai clienti che ci hanno scelto, e più in generale dal mercato. Il Kaeser Center è l'occasione per sviluppare relazioni sempre più strette con i protagonisti del nostro settore, oltre che fornire un contributo nel percorso di innovazione, efficientamento e sostenibilità ambientale e sociale, temi inderogabili nei nostri tempi" spiega Micaglio. Nel polo operativo, oltre ai servizi di vendita e di assistenza tecnica, c'è un centro di formazione, rivolto ai giovani che desiderano realizzarsi in questo settore, con percorsi di affiancamento ad esperti nel settore degli impianti di aria compressa.



