Macelleria abusiva a Napoli, carne conservata in ambiente sporco

C'erano circa 3 quintali di carne priva di bollinatura sanitaria e detenuta in pessime condizioni igienico sanitarie: scoperta a Napoli una macelleria abusiva.

Gli agenti dell'Unità Operativa I.A.E.S. (Polizia Giudiziaria) insieme al personale dell'Asl Na 1, hanno individuato il locale gestito da un cittadino senegalese in via Torino.

La macelleria e la carne sono stati sequestrate mentre l'uomo è stato deferito all'Autorità giudiziaria oltre a ricevere una sanzione amministrativa di 12.500 euro.



