'Il volto di Alessandro. Il restauro del Mosaico' su Rai 5

Il documentario 'Il volto di Alessandro. Il restauro del Mosaico di Alessandro e Dario', scritto e diretto da Vanni Gandolfo sarà proposto in prima TV mercoledì 2 aprile alle 21.15 su Rai 5, all'interno di Art Night.

Prodotto da GA&A Productions in associazione con DOCLAB e in collaborazione con Rai Cultura, il documentario offre uno sguardo esclusivo sul complesso restauro del celebre Mosaico, uno dei più grandi tesori dell'arte antica, custodito al Museo Archeologico nazionale di Napoli-MANN, dove si è svolta una proiezione in anteprima. L'opera rinvenuta a Pompei, raffigura il trionfo di Alessandro Magno su Dario III di Persia e rappresenta una delle fonti più rilevanti per ricostruire le sembianze reali del leggendario condottiero macedone.

Grazie a un approccio interdisciplinare, il restauro ha combinato tecnologie diagnostiche avanzate e metodologie innovative per preservare il mosaico e valorizzarne il significato storico e culturale. Parallelamente, il documentario esplora la ricerca sul volto umano di Alessandro attraverso l'intelligenza artificiale, con il contributo degli studenti dell'Accademia delle Arti e delle Nuove Tecnologie di Roma, che hanno confrontato fonti storiche e iconografiche, tra cui il celebre ritratto di Lisippo.

"Il restauro del Mosaico di Alessandro - commenta il Direttore Generale dei Musei Italiani Massimo Osanna - dimostra come un approccio interdisciplinare, che unisce ricerca, innovazione e metodologie avanzate, sia fondamentale per la conservazione e la piena comprensione di uno straordinario capolavoro dell'antichità. Un intervento che non si limita alla tutela materiale dell'opera, ma ne rafforza il valore storico e culturale, migliorandone la leggibilità e l'accessibilità, affinché possa essere pienamente fruibile all'interno di una narrazione ampia e completa, capace di coinvolgere tutti i pubblici." Il documentario racconta un'impresa senza precedenti, in cui ricerca e innovazione si intrecciano per restituire al mondo uno dei più grandi capolavori dell'antichità.



