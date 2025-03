Fugge dopo incidente, in camion non assicurato cavi rame rubati

Non riuscendo a percorrere una strada in salita, decide di ritornare indietro in retromarcia ma, nella manovra, colpisce un'auto. E quando il conducente dell'autoveicolo chiede di far rilevare l'incidente ad una forza di polizia, l'autista del camion scappa.

La fuga aveva ragioni ben precise: gli agenti della unità operativa San Lorenzo della Polizia locale, inervenuti a San Pietro a Patierno, non solo hanno infatti accertato che il camion non era assicurato e di proprietà di un soggetto irreperibile ed intestatario di decine di veicoli, quanto all'interno è stata rinvenuta una ingente quantità di cavi di rame.

Vista la fuga del conducente ed il sospetto che il materiale rinvenuto sia stato rubato, la Polizia Locale ha posto in sequestro il veicolo ed il carico. Sono in corso accertamenti per verificare la provenienza del materiale e gli autori del reato.



