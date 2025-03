Formazione avvocati a Napoli, domani evento a Castel Capuano

"Io cu' 'a legge ce tengo poca amicizia": è una frase tratta da "Filumena Marturano", tra le più celebri commedie scritte da Eduardo De Filippo, a dare il titolo a un evento formativo che si terrà a Napoli il 27 marzo, a partire dalle 14, nella biblioteca dedicata ad Alfredo De Marsico, a Castel Capuano.

L'iniziativa, organizzata dalla Fondazione Avvocatura Napoletana per l'Alta Formazione Forense, che ha istituito e gestisce la Scuola Forense riservata ai giovani praticanti avvocati, intende approfondire le tematiche di diritto affrontate nelle varie opere scritte da Eduardo De Filippo.

Dopo i saluti istituzionali dell'avvocato Carmine Foreste, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, di Aldo De Chiara, presidente della Fondazione Castel Capuano, dell'avvocato Alfredo Sorge, presidente della Fondazione Avvocatura Napoletana per l'Alta Formazione Forense e dell'avvocato Luca Zanchini, presidente dell'Ente Biblioteca "A.

De Marsico", è prevista una vera e propria "Lectio" dell'avvocato Lucio Giacomardo, il quale illustrerà le riflessioni e gli approfondimenti in punto di diritto con riferimento ad alcuni brani tratti dalle commedie di Eduardo che saranno letti dagli avvocati Camilla Aiello, coordinatrice della Commissione Famiglia dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e Sergio Longhi, segretario della Fondazione Avvocatura Napoletana per l'Alta Formazione Forense, nonché da tre giovani iscritti alla Scuola Forense di Napoli, i dottori Alessio Celotto, Andrea De Risi e Massimo Langella.



