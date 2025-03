Condotta idrica rotta, 50 utenze senz'acqua ad Ischia

Una frana verificatasi ad Ischia ha lasciato 50 famiglie senza acqua nel comune di Serrara Fontana: lo smottamento di un costone che sovrasta la località di Cava Ruffano ha provocato infatti la rottura di una condotta di distribuzione idrica gestita dall'EVI (l'ente idrico isolano) lasciando circa cinquanta utenze senza approvvigionamento idrico.

I tecnici EVI hanno effettuato dei sopralluoghi ma ci sarà bisogno di un accesso congiunto sul posto con la struttura tecnica del comune di Serrara Fontana e forse anche dell'intervento della Protezione Civile per poter ripristinare la condotta: il movimento franoso, verificatosi in una zona del tutto disabitata, è stato comunque di notevole entità ed è localizzato in un punto di difficile accesso.

Di conseguenza secondo i tecnici dell'ente idrico isolano al momento non è possibile stimare i tempi di riattivazione dell'erogazione idrica nella zona.



