Cittadino russo aggredito per una birra, due 16enni denunciati

Due ragazzini di 16 anni sono stati denunciati per lesioni a Napoli in quanto ritenuti gli autori dell'aggressione che la notte dello scorso 22 marzo ha visto vittima un cittadino russo picchiato, senza motivo, mentre stava bevendo una birra in piazza Muzii, nel quartiere Arenella della città.

A indagare sull'accaduto sono stati i carabinieri del nucleo operativo del Vomero e della stazione Arenella i quali hanno identificato i due giovani e scoperto che le violenze erano scattate verosimilmente con la scusa di assaggiare quella birra.

Dopo avere preso a calci e pugni il cittadino russo, i due 16enni fecero perdere le tracce. Entrambi sono accusati di lesioni personali in concorso.



