Cinema: da domani 'Io ti conosco', storia di trauma e resilienza

Il nuovo film di Laura Angiulli, 'Io ti conosco', arriverà nelle sale domani affrontando temi di attualità e rilevanza sociale e ponendo l'accento sul femminicidio e sulle conseguenze di questa realtà sulle vite, in particolare su bambini e donne sopravvissuti. Prima della sua uscita, il film è stato presentato in concorso al Festival del Cinema di Spello. La scelta di distribuire 'Io ti conosco' nel mese di marzo, dedicato alla celebrazione delle donne, "non è solo simbolica - si afferma in una nota - ma strettamente legata alla narrativa che il film intende portare in scena. La pellicola non racconta solamente la storia di una donna in crisi, ma riflette una realtà ben più ampia e straziante: quella del femminicidio e delle cicatrici indelebili che esso lascia non solo sulle vittime, ma anche su chi rimane, in particolare i bambini".

Nina, la protagonista, è interpretata da Sara Drago, un'attrice con un solido background teatrale. Il suo volto è noto al pubblico grazie al successo della serie Sky Original Call My Agent Italia, dove veste i panni dell'agente Lea Martelli, e alla partecipazione in Imma Tataranni. 'Io ti conosco' segna il suo debutto come protagonista sul grande schermo, un traguardo che arriva proprio mentre è impegnata nelle riprese della terza stagione di Call My Agent Italia. La narrazione immerge Nina in una storia complessa, un intreccio tra la sua vita personale e il film che sta montando. La gelosia e il dolore scaturiti dalla brutalità della storia la costringono a confrontarsi con un trauma infantile. Il mare si afferma, "riveste un ruolo centrale nella trama, diventando il punto di svolta che conduce a un mistero legato alla scomparsa del marito di Nina, Giulio. La sua ricerca la porta a incontrare Francesco, ma il rapporto con lui non resiste alla prova, conducendo Nina a una fuga verso un epilogo aperto. Il viaggio emotivo di Nina, intriso di ricordi e tensioni, si colloca in un contesto che riflette le angosce e le speranze di molte donne".

La regista Laura Angiulli, fondatrice e direttrice dal 1991 del Teatro Stabile d'Innovazione Galleria Toledo, storica sala teatrale napoletana dedicata all'esperienza nei linguaggi artistici del contemporaneo, ha sempre considerato il cinema come un luogo privilegiato per registrare esperienze emotive che hanno segnato la sua vita personale e professionale. Afferma Angiulli: "'Io ti conosco' non è solo un film, ma un invito a riflettere sulla violenza di genere e sulle cicatrici che essa lascia nel cuore di chi rimane. È una storia di ricerca, lotta e resilienza, che vuole dare voce a chi spesso non ha l'opportunità di esprimere la propria sofferenza".

Il film è una produzione della Galleria Toledo; nel cast, fra gli altri, cui Sara Drago, Ludovico Fededegni, Alessandra D'Elia e Gennaro Di Colandrea. La fotografia è a cura di Cesare Accetta. La distribuzione del film è gestita dalla Galleria Toledo in collaborazione con Cineclub Internazionale Distribuzione. In occasione della prima a Napoli, che si terrà domani, alle 21, nel Cinema Filangieri, saranno presenti la regista e gran parte del cast. Successivamente, la regista e Sara Drago incontreranno il pubblico in altre città: sabato 29 marzo a Roma, al cinema Delle Provincie, alle ore 20.30; domenica 30 marzo a Milano, al cinema Anteo CityLife, alle ore 21.30; venerdì 4 aprile alle ore 21, a Cagliari, al cinema Alkestis.



