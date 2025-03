Bradisismo: prefetto, su fronte assistenza fatti passi avanti

Sul fronte dell'assistenza ai cittadini dell'area flegrea, provata dall'emergenza bradisismo, "i Comuni hanno fatto passi da gigante". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che in serata è stato al Coc di Pozzuoli dove ha incontrato una delegazione di cittadini ribadendo che "c'è una complessità di situazioni che vanno governate assieme". Sono state strutturate le aree di attesa e di accoglienza "che sono state rese consone e conformi".

Il prefetto ha ribadito che c'è una grande attenzione per quella fascia vulnerabile della popolazione" e c'è "un grande sistema di assistenza che sta andando avanti".

Di Bari ha evidenziato che le Asl hanno "già messo a disposizione numerosi psicologi" per assistere i cittadini che sono sotto stress. È stato assicurato che il confronto sarà costante con i comitati "ed è questa la linea che vogliamo tenere".



