Biennale delle arti AMA a Maddaloni, oltre 80 ospiti

Con oltre ottanta protagonisti tra artisti, architetti e designer, Maddaloni (Caserta) si prepara a ospitare dal 28 marzo al 21 aprile la Biennale delle Arti AMA (Arte + Maddaloni + Architettura), un festival dedicato alla rigenerazione urbana voluto dal Comune di Maddaloni con la direzione artistica di Luca Molinari. Il tema inaugurale, "Nuovi racconti (per il futuro)", al via venerdì alle 18.00 (Convitto Nazionale G. Bruno") con il sindaco Andrea De Filippo e la performance 'Vela Celeste', sequel dell'opera dell'artista Fabrizio Vatieri.

L'eredità (dichiarata nello slogan 'L'arte contro tutte le mafie') è quella della Biennale Internazionale di Grafica degli anni '80 dedicata alla memoria di Franco Imposimato, ucciso a Maddaloni in un agguato. In anteprima ad ottobre 2024 già inaugurato il murales 'Senza Riparo' dell'artista argentino Francisco Bosoletti in Piazza Matteotti. Spazi storici e pubblici da valorizzare ospiteranno le iniziative, mostre temporanee e installazioni: oltre a Convitto (la monumentale sala decorata con 'la più grande tela del mondo'), da riscoprire anche il Museo Civico, la Biblioteca Comunale, la Chiesa di Santa Maria dei Comandati, il Sagrato della Chiesa di San Pietro, la Chiesa e Congrega di San Giovanni, il Chiostro della Chiesa della Santissima Annunziata. Una valorizzazione che vedrà coinvolto il Dipartimento di Architettura e Design dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli".

Molti gli artisti e architetti nazionali e internazionali attesi alla prima edizione di AMA tra cui 30 autori e autrici campani, ben 12 collettivi e 15 tra studi professionali e artisti provenienti dall'estero (Argentina, Austria, Colombia, Danimarca, Francia, Germania, Libano, Olanda, Regno Unito, Turchia, Ungheria). Tra gli ospiti: Teresa Antignani, Mauro Bubbico, Matilde Cassani, Michele De Lucchi, Cherubino Gambardella, Francesco Jodice, Bernard Khoury, Francesco Librizzi, Giancarlo Mazzanti, Donatella Mazzoleni, Adrian Paci, Périphériques Architects, Franco Purini, Raumlabor, Fabrizio Vatieri. Tutti gli eventi sono gratuiti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA