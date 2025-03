Voragine a Napoli, vi finisce dentro compattatore dei rifiuti

Una voragine si è aperta nella notte nella zona pedonale di via Scarlatti, nel quartiere Vomero a Napoli. Nel buco è andato a finire un compattatore dei rifiuti rimanendo per fortuna in bilico. In superficie il diametro della voragine appare di circa 2-3 metri ma sotto si intravede una apertura di una decina di metri per una profondità di 5-6 metri.

Nella zona è stata al momento sospesa l'erogazione dell'acqua.

Un cedimento causato da una perdita nella rete fognaria - secondo quanto riferisce il Comune di Napoli - ha provocato l'apertura di una buca profonda circa tre metri lungo la sede stradale in via Scarlatti, all'altezza del civico 141. Sono stati "prontamente attivati" tutti i servizi comunali e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i tecnici e gli operai di ABC. In attesa delle necessarie verifiche e degli interventi per la riparazione del danno, la strada è stata chiusa e l'erogazione idrica sospesa al condominio che si trova nelle immediate vicinanze della zona interessata. L'intervento è ancora in corso, ma si prevede il ripristino della fornitura d'acqua nel corso della giornata



