Processo per omicidio Santo Romano, amici urlano 'giustizia'

E' da poco iniziata la prima udienza del processo per l' omicidio di Santo Romano, il 19enne ucciso a Napoli lo scorso novembre. All'esterno del Tribunale dei minorenni gli amici della vittima urlano 'Giustizia, giustizia!'. Alcuni tra parenti e conoscenti sono arrivati con due bus, parcheggiati a pochi metri dal Tribunale per i Minorenni.

Su uno dei teli bianchi posti all' esterno del Tribunale si legge 'Napoli alza la voce per i giovani che non possono piu' sognare'. Alcune mamme esprimono forte preoccupazione per i propri figli e chiedono pene certe per chi commette reati.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA