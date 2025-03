Ozric Tentacles il 2 aprile in concerto al Duel di Pozzuoli

Gli Ozric Tentacles in concerto al Duel Club di Pozzuoli il 2 aprile. La band britannica di rock psichedelico e progressive, torna in Italia per un tour di 8 date - con ospiti speciali Silas e Saski - che toccherà anche la Campania per un unico live, prodotto da Ufficio K. I biglietti per assistere al concerto sono disponibili su Dice, Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Gli Ozric Tentacles sono tra i nomi più influenti emersi dalla scena dei festival britannici degli anni '80. Fondata nel 1983 durante il Free Festival di Stonehenge, la band è stata capace di fondere elementi di progressive rock, psichedelia e cultura musicale dance, costruendosi un seguito fedele e variegato. Ed Wynne, il fondatore e leader della band, ha guidato questa esplorazione sonora sin dagli inizi, mantenendo costante la visione artistica e musicale del gruppo attraverso decenni di cambi di formazione. La sua visione creativa, i paesaggi sonori straordinariamente psichedelici, uniscono i fan dello space rock, del progressive e della cultura della musica dance.

L'attuale formazione del gruppo comprende oltre a Ed Wynne (chitarre e tastiere), Silas Wynne (tastiere), Corey Wallace (basso), Pat Garvey (batteria) e Saskia Maxwell (flauto e synth).

Ogni esibizione dal vivo degli Ozric Tentacles è un'esperienza unica, con brani nuovi e classici che hanno segnato la storia della band, con una proposta musicale senza tempo e una carica live che, ancora oggi, sa come stupire il pubblico. L'escursione sonora attraverso i regni musicali che la band ha esplorato ha prodotto 17 album fino ad oggi: dall'esordio Pungent Effulgent del 1989 fino a Lotus Unfolding, uscito nel 2023 in occasione del loro 40° anniversario. L'ultimo lavoro discografico propone il tipico mix interamente strumentale composto da psichedelia, elettronica e musica progressive, restando coerente con lo stile che li ha resi un caposaldo del settore.

Ad accompagnare ed aprire i concerti in Italia degli Ozric Tentacles ci saranno Silas & Saski, un progetto britannico specializzato in una forma unica di space-folk. Le loro canzoni fondono elementi di musica elettronica, rock psichedelico, IDM e dub reggae con una comprensione del potere edificante e delle qualità medicinali della musica. La formazione è composta da Silas Neptune (figlio di Ed Wynne) - un talentuoso polistrumentista, noto soprattutto per suonare il sintetizzatore negli Ozric Tentacles - e Saskia Maxwell, un'artista solista, cantante, chitarrista acustica, flautista e danzatrice che si esibisce anche con Ozric Tentacles dal 2021 e Gong dal 2022.





