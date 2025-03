Napoli, la nuova capitale del wedding internazionale

Napoli continua a rafforzare la sua posizione di destinazione turistica d'eccellenza, puntando su un nuovo segmento in forte crescita: il wedding tourism. La città, già celebre per il suo mix unico di storia, cultura, panorami mozzafiato e ospitalità di alto livello, si propone ora come meta ideale per matrimoni da sogno con il Fam Trip "I DO, NAPOLI!", promosso dall'Assessorato al Turismo del Comune di Napoli e dalla sua DMO, organizzato da Destination Naples in collaborazione con WEMA.

L'evento, partito il 24 marzo prosegue fino al 27 marzo, e ospita 12 importanti wedding planners provenienti da UK, Usa, Canada, Emirati Arabi, Francia, Lettonia e Georgia offrendo loro un'esperienza immersiva nelle location più suggestive della città e nei servizi d'eccellenza che Napoli può offrire per il "giorno più bello".

Ad accogliere i partecipanti di "I DO, NAPOLI!" al Maschio Angioino è stata l'Assessora al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, che ha sottolineato il valore strategico del wedding tourism per la città: "Napoli è una città d'amore, di passione, di tradizioni uniche e di scenari incantevoli che la rendono una destinazione ideale per le coppie di tutto il mondo. Il nostro obiettivo è consolidare la posizione della città nel panorama internazionale del wedding tourism, creando sinergie tra operatori locali e wedding planners di fama mondiale. 'I DO, NAPOLI!' è una straordinaria opportunità per promuovere il nostro patrimonio artistico e le eccellenze del territorio, valorizzando un settore che genera un importante indotto economico e turistico per la città. L'iniziativa non si esaurisce con l'evento di marzo, ma rappresenta un punto di partenza per un progetto di promozione stabile e strutturato. L'ambizione del Comune di Napoli e degli organizzatori è di creare una rete di collaborazioni con wedding planners internazionali e operatori locali, affinché Napoli diventi una delle destinazioni più desiderate per il matrimonio perfetto. Con il suo mix inimitabile di bellezza, storia e ospitalità, la città si prepara a dire "Sì" a un futuro sempre più luminoso nel mondo del wedding tourism.

Il turismo matrimoniale è un settore in continua espansione e Napoli ha tutte le carte in regola per diventare una delle destinazioni più ambite a livello internazionale. Il suo fascino risiede nella straordinaria combinazione di elementi che rendono ogni cerimonia unica: castelli medievali, ville storiche, chiese monumentali, rooftop panoramici e dimore nobiliari, insieme a esperienze memorabili che rendono il soggiorno un evento a 360°.

Per le coppie e i loro ospiti, Napoli offre esperienze personalizzate come tour esclusivi per addii al nubilato e celibato, masterclass di cucina e pizza, percorsi wellness e spa, eventi glamour e musicali. A completare il tutto, una gamma di servizi di altissimo livello, dai floral designers ai make-up artists, dalle sartorie e atelier d'alta moda ai catering stellati, fino ai migliori fotografi per immortalare ogni istante.

"I DO NAPOLI" è stato strutturato per far vivere ai partecipanti tutte le fasi di un matrimonio di lusso, suddiviso in tre momenti chiave a cominciare dalla prima giornata dedicata al "pre-wedding" in cui gli ospiti sono stati accolti con un party esclusivo a bordo della Motonave Patrizia e del Veliero Tortuga, seguito da un tour panoramico "Romantic Naples" e una visita al Complesso Donnaregina e al Complesso Pietrasanta. La giornata si è conclusa con una Pizza Masterclass & Dinner alla pizzeria Salvatore Salvo. E poi spazio al "wedding day": un tour che esplora le più prestigiose location per la cerimonia, tra cui Villa Pignatelli, Castel Nuovo (Maschio Angioino), dove è stato simulato un rito nuziale nella Sala della Loggia, e il Grand Hotel Vesuvio, per un light lunch. Nel pomeriggio, visita all'area monumentale con Teatro San Carlo, Palazzo Reale, Galleria Umberto I e Basilica di San Francesco di Paola. La serata si è conclusa con una cena e musica dal vivo a Villa di Donato. A seguire il "post-wedding" con le proposte per prolungare l'esperienza matrimoniale in città, con un breakfast speciale all'Hotel Royal Continental, visita al De Bonart Naples - Curio Collection by Hilton, evento alla Tenuta Terra degli Aranci e gran finale a Villa Fattorusso, affacciata sul mare.





