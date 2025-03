Napoli apre gli eventi per i suoi 2500 anni nel nome di Eduardo

La città di Napoli ha dato ufficialmente il via alle celebrazioni per i 2500 anni dalla sua fondazione con la proiezione del film 'Napoli Milionaria' al Teatro San Carlo. Il Comune, con la Fondazione De Filippo, ha voluto così ancora una volta omaggiare il grande drammaturgo del Novecento che ha saputo raccontare Napoli come nessun altro.

Un evento, gratuito, che ha registrato il tutto esaurito in poche ore, confermando il grande interesse e l'entusiasmo per il programma di eventi di 'Napoli 2500'.

Un omaggio a Eduardo in una data non casuale: il 25 marzo di 80 anni fa andava in scena al Massimo partenopeo la commedia 'Napoli Milionaria'.

In sala, accanto al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, la famiglia De Filippo, ma anche esponenti del mondo del teatro e del cinema che proprio con Eduardo mossero i primi passi. Tra loro, Lina Sastri e Marina Confalone.

Prima dell'inizio della proiezione, Manfredi ha consegnato a Tommaso De Filippo, nipote di Eduardo e figlio di Luca, una targa celebrativa del Comune di Napoli in segno di gratitudine e riconoscenza nei confronti di Eduardo.

Oltre alla proiezione del film, l'evento è stato arricchito da contributi esclusivi: un testo di Mario Martone e dei video messaggi di Roberto Andò, Vincenzo Salemme, Isa Danieli, Toni Laudadio, Ruggero Cappuccio e Massimiliano Gallo che hanno offerto una testimonianza sulla figura di Eduardo e sul contesto storico e culturale della sua opera.



