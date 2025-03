Manfredi, Napoli Milionaria messaggio di speranza al mondo

"Napoli in questo momento globalmente difficile è la città della speranza e mandiamo a tutti questo messaggio. La vita è fatta di giorno e di notte, ognuno di noi ha superato nottate e forse ne dovrà superare altre, ma, come dice Eduardo, queste nottate dovranno passare.

Questo è l'augurio che facciamo a questo mondo così difficile, pieno di guerre e conflitti: Adda passa' a nuttata perché vogliamo un mondo migliore e lo diciamo da Napoli ricordano i 2500 anni della nostra storia". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, arrivando al Teatro San Carlo dove stasera in occasione dell'avvio delle celebrazioni per i 2500 anni dalla fondazione della città sarà proiettata 'Napoli Milionaria' di e con Eduardo De Filippo.

Il sindaco ha ricordato che i festeggiamenti dureranno tutto l'anno. "Aver scelto di aprire con Napoli Milionaria qui al San Carlo - ha spiegato - è anche un inizio molto simbolico perché significa ricordare uno degli episodi più importanti dal punto di vista artistico e civile della Napoli del Dopo Guerra: la riapertura del San Carlo proprio con l'opera di Eduardo De Filippo. Era una Napoli che rinasceva dopo le sofferenze della guerra e che ritrovava nel suo teatro e nel suo popolo la forza per ripartire".

Il primo cittadino ha evidenziato che la scelta di Napoli Milionaria, di concerto con la Fondazione De Filippo, "è anche un auspico per il futuro, per una Napoli che sta crescendo e che vuole tornare ad essere protagonista. Inoltre in questa fase storica mondiale è un'opera molto attuale perché testimonia il conflitto tra le aspettative delle persone, le sofferenze, le difficoltà e oggi più che mai mette al centro il valore della speranza che è il grande motore del cambiamento e anche spinta per la coesione sociale".



