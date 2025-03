La Campania rinvia l'approvazione della legge sul fine vita

Niente di fatto per la legge sul suicidio medicalmente assistito in Campania perché il testo giunto in aula non aveva il via libera della II Commissione bilancio per la necessaria copertura finanziaria.

Il testo è stato illustrato dal relatore, il consigliere Luigi Abbate, precisando che il testo legislativo è finalizzato a disciplinare le procedure amministrative, ovvero e i termini amministrativamente perentori e celeri per le risposte delle Asl alle richieste dei malati che si trovino nelle condizioni previste dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale.

Ma per il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, l'assenza del parere della Commissione ha rappresentato un ostacolo insormontabile per poi poter procedere al voto. "Manca la copertura finanziaria alla legge, quindi manca la legge", ha detto Oliviero.

La scelta ha però suscitato polemiche. "Si tratta di una legge di civiltà ma noi abbiamo perso tanto tempo" ha detto la consigliera regionale Maria Muscarà mentre Severino Nappi (che aveva annunciato il voto a favore del gruppo della Lega) ha evidenziato "l'assenza in aula del presidente della Giunta Vincenzo De Luca, un'assenza indifendibile. Potete fare quello che volete, lo avete fatto centinaia di volte ma mi dispiace che si faccia anche su una vicenda come questa".

Il presidente della Commissione bilancio, Franco Picarone, ha garantito l'impegno della Commissione ad analizzare il testo e che sarà presto rinviato in aula per la discussione. Per Valeria Ciarambino sarebbe stato necessario un lungo dibattito prima dell'approdo del testo in aula, "Io personalmente ho tantissimi dubbi di coscienza" e sarebbe "stato necessario di avere idee più chiare. Non dobbiamo fare nessuna corsa e questi sono tempi che non si approvano a colpi di maggioranza", ha detto.



