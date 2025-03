Greco antico, 100 studenti si sfideranno nella traduzione

Quarantacinque delegazioni, 100 studenti, accompagnati dai docenti, si sfideranno nella traduzione di un brano tratto dalla Repubblica di Platone.

Giunge alla XII edizione di "Agon politikos", la competizione - insignita di medaglie dai presidenti, Napolitano e Mattarella - organizzata dall'associazione "Ex alunni del liceo classico Francesco Durante" di Frattamaggiore. 100 gli studenti partecipanti. Per ragioni logistiche è stato necessario limitare le adesioni, arrivate da diverse parti d''Italia (Altamura, Bovalino, Ceglie Messapica, Como, Correggio, Fermo, Foligno, Ladispoli, Lucera, Milano, Monopoli, Mussomeli, Oppido Mamertina, Orbetello, Potenza, Reggio Emilia, Roma, Tarquinia, Terlizzi) ma soprattutto dalla Campania (Napoli, Acerra, Afragola, Avellino, Aversa, Benevento, Caserta, Frattamaggiore, Marcianise, Nola, Santa Maria Capua Vetere, Sarno, Torre del Greco e Torre Annunziata).

Tre le delegazioni che arrivano dalla Grecia ed altrettante dal Belgio. Una competizione, che di anno in anno allarga i propri confini, organizzata dall'associazione "Ex alunni del Durante" ma che registra la collaborazione della Città di Frattamaggiore, del Liceo Durante", dell'Istituto comprensivo Capasso - Mazzini e della delegazione frattese dell'Associazione Italiana di Cultura Classica. Gli studenti non residenti nella regione arriveranno venerdì, accolti dall'Orchestra dell'I C Capasso-Mazzini, mentre il secondo giorno sarà dedicato alla competizione vera e propria, nella palestra del liceo.

Domenica mattina 30, presso la sala convegni dell'hotel "Giardino degli aranci", una qualificata giuria, composta da docenti universitari e di lettere classiche assegnerà al vincitore il premio di euro 700,00, offerto dall'avvocato Michele Dulvi Corcione, in memoria della madre professoressa Rosita Pannone.

Gli "ospiti" avranno l'opportunità di visitare la città di Durante, ammirando il Santuario dell'Immacolata ed assistendo alla creazione di un tipico pastore del presepe ad opera del maestro Giovanni Vitale. I docenti accompagnatori durante la prova visiteranno Santa Maria Capua Vetere con la guida Silvia De Angelis. Nel pomeriggio visita del centro storico di Napoli.

La gara si inserisce a pieno titolo fra le iniziative tese a promuovere la cultura dell'eccellenza. L'Agon politikos ha ottenuto il patrocinio di: Ministero della Cultura; Consiglio regionale della Campania; Città metropolitana di Napoli; Ambasciata greca in Italia; Università degli Studi di Napoli "Federico II", "l'Orientale", "Suor Orsola Benincasa", Dipartimento di lettere e beni culturali dell'Università della Campania "L. Vanvitelli"; Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Scuola Superiore Meridionale, Comunità ellenica di Napoli e Campania; Fondazione Atene e Roma; Istituto di Studi Atellani; Lions club di Frattamaggiore; Rotary club Afragola-Frattamaggiore "Porte di Napoli"; European network of Associations of law judges e Associazione Clarae Musae.



