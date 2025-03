Eventi del Comune di Napoli per la Giornata Mondiale del Teatro

Il Comune di Napoli festeggia la Giornata Mondiale del Teatro, che si celebra ogni anno il 27 marzo, con cinque eventi, tra spettacoli e lezioni, che chiudono il progetto "Teatro, che classe!", svoltosi nel corso di quest'anno scolastico negli istituti della città. Gli eventi arrivano a conclusione di un percorso che si è sviluppato in piena coerenza con gli obiettivi per cui le Nazioni Unite e l'UNESCO promuovono da più di sessant'anni le celebrazioni del 27 marzo: sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'espressione teatrale e sostenere lo sviluppo delle arti performative.

In particolare, due eventi in programma giovedì 27 marzo sono aperti a tutti: lo spettacolo "Protagonismi", a cura di Fondazione Cultura & Innovazione ETS, andrà in scena alle ore 16:30 nell'Aula Magna del Liceo Tito Lucrezio Caro ed esplorerà il viaggio interiore di ragazzi in cerca della propria identità, tra sfide quotidiane e difficoltà relazionali da affrontare; lo spettacolo "Il Teatro della Natura - Lo Guarracino: teatro, musica ed estinzione delle specie", a cura di Associazione Primo Aiuto, sarà proposto con una doppia replica alle ore 16:00 e alle ore 17:00 nel Museo Darwin Dohrn, in Villa Comunale, e vedrà gli alunni degli Istituti comprensivi Pertini-Don Guanella e Sauro-Errico-Pascoli protagonisti di un lavoro sulla biodiversità marina e sull'importanza di proteggere l'ecosistema, partendo dalla rappresentazione della celebre canzone napoletana "Lo Guarracino".

Gli altri tre eventi sono dedicati agli studenti e alle loro famiglie: "Il filo delle storie", in programma alle ore 10:30 e alle ore 12:00 nell'Istituto comprensivo Foscolo-Oberdan, sarà una lezione aperta a genitori e figli come momento di condivisione e restituzione dei laboratori inclusi nella proposta progettuale presentata dall'Associazione Vernicefresca ETS nell'ambito di "Teatro, che classe!"; lo spettacolo "Ce steva na vota na vicchiarella", a cura di N:EA (Napoli: Europa Africa) APS, andrà in scena alle ore 12:30 nell'Istituto comprensivo Madre Claudia Russo-Solimena e vedrà gli alunni proporre una rielaborazione della storia che apre la raccolta "Fiabe campane", pubblicata da Roberto De Simone; infine, lo spettacolo "Emozioni, Come On!", a cura di Associazione Coffee Brecht, sarà proposto alle ore 16:00 nell'Auditorium della Scuola media statale D'Ovidio-Nicolardi e alle ore 18:00 nel Teatro Auditorium Salesiano Salvo D'Acquisto, con gli allievi degli Istituti D'Ovidio-Nicolardi e Belvedere che daranno voce e corpo alle emozioni che provano ogni giorno.

"Teatro, che classe!" nasce dalla volontà del Comune di Napoli di conseguire nelle scuole del territorio due macro-obiettivi: promuovere la fruizione di spettacoli come opportunità didattica al fine d'incoraggiare l'ascolto attivo attraverso un accompagnamento critico e consapevole alla visione; proporre l'esperienza del laboratorio teatrale, il "fare teatro", con l'intento di promuovere lo sviluppo della qualità dell'istruzione, intesa dal punto di vista sia dell'apprendimento sia della vita sociale. Dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 2° grado, su tutto il territorio cittadino sono una trentina gli istituti divenuti sede degli 11 progetti selezionati tra le numerose proposte pervenute dagli operatori culturali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA