De Filippo, affetto Napoli salda legame tra Eduardo e San Carlo

"È una bellissima serata perché si intrecciano due date così importanti: l'inizio delle celebrazioni per i 2500 anni di Napoli e il compleanno di questa splendida commedia, forse la più importante di Eduardo. Inoltre per me è un grande orgoglio e un grande onore avere ancora una volta vicini la città di Napoli, il Comune e l'affetto di questo splendido pubblico che solidifica il legame tra Eduardo e questo luogo". Lo ha detto Tommaso De Filippo, nipote di Eduardo e figlio di Luca, arrivando al Teatro San Carlo dove a breve inizierà la proiezione di Napoli Milionaria che apre l'anno di eventi per festeggiare l'importante compleanno della città di Napoli.

De Filippo ha sottolineato l'attualità dell'opera eduardiana.

"Purtroppo ancora racconta molto: nella commedia la nottata deve passare per una bimba malata, ma anche per una città e per una società devastate dalla guerra come purtroppo ce ne sono ancora oggi e dunque il messaggio è ancora forte e chiaro".

E a chi gli ha chiesto dei suoi ricordi personali di Eduardo, Tommaso De Filippo ha fatto riferimento al suo legame speciale proprio con Napoli Milionaria. "Ho avuto la fortuna di fare una piccola comparsata nella versione di Francesco Rosi, con papà in scena: ero un giovane Pasqualino Pittore che si travestiva da suora e andava sul palcoscenico e pregava al capezzale del finto morto. È una commedia speciale nei miei ricordi personali anche nei confronti del mio papà".



