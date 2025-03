Carceri: partono screening oncologici Asl Avellino

Gli screening oncologici per la popolazione detenuta nelle case circondariali della provincia di Avellino, promossi dalla Asl guidata da Mario ferrante, hanno fatto tappa oggi nel carcere di Ariano Irpino. I detenuti nella fascia di età 50-69 anni sono stati sottoposti a screening del colon retto. Analoga iniziativa è in programma il 31 marzo nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi e successivamente in quello di Avellino. Nell'istituto del capoluogo irpino, che ospita una sezione detentiva femminile, saranno effettuati esami della mammella e della cervice uterina alle detenute di età compresa, rispettivamente, tra 50 ai 69 anni, e tra i 25 e i 64 anni.





