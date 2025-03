Caivano: Abodi 'centro sportivo assolve il suo ruolo sociale'

Il centro sportivo di Caivano, intitolato alla memoria di Pino Daniele, "assolve pienamente il ruolo sociale per cui è stato concepito, come attrarre l'interesse dei giovani e adolescenti, incentivarli alla pratica sportiva e supportare le famiglie, a partire da quelle meno abbienti, nel prevenire fenomeni di devianza, disagio ed emarginazione. Inoltre, contribuisce al rilancio dell'intera area circostante, territorio che, fino a poco tempo fa, era noto principalmente per episodi di cronaca negativa, nell'ambito di una più ampia offerta sportiva che il governo ha trasformato, attraverso una serie di interventi di riqualificazione infrastrutturale". Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, in Aula alla Camera rispondendo a un'interrogazione del sindacato ispettivo. Abodi, poi, ha ricordato che il centro "è aperto a tutti e conta oggi ben 1500 iscritti: tra questi ve ne sono molti che non pagano le rette, perché hanno un ISEE familiare al di sotto della soglia minima.

Inoltre tutte le scolaresche del territorio possono usufruire degli impianti per le ore di educazione fisica, oltre al fatto che una parte del centro è aperta per praticare gli sport di strada, a cominciare dallo skate, e vi è un campo di basket a uso libero". Inoltre, conclude il ministro, "grazie alla sinergia istituzionale tra il Commissario straordinario di Governo, Sport e Salute, il Gruppo Sportivo Fiamme Oro ed i competenti uffici regionali, è stata anche risolta la questione legata all'impossibilità della spendita dei voucher sportivi della Regione Campania, che attualmente risultano utilizzabili anche per le attività sportive presso il centro Pino Daniele".





