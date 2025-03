Alla Napoli Tennis Cup esordio vincente per Wawrinka, ko Fognini

Stan Wawrinka protagonista della seconda giornata della Napoli Tennis Cup, il challenger 125 Atp organizzato da Master Group Sport e dal Tennis Club Napoli. Il fuoriclasse svizzero supera il primo turno del torneo battendo nettamente il croato Borna Gojo 6-2 6-3 davanti a oltre mille appassionati, sul campo centrale "Carlo d'Avalos", in una giornata che ha fatto registrare il primo sold aut della settimana.

Delusione per Fabio Fognini. L'azzurro soffre, combatte ma alla fine cede dopo tre ore di gioco contro il belga Gauthier Onclin 6-3 4-6 7-5. L'ex numero 1 italiano, testa di serie n.5 del torneo e n.97 Atp e che a maggio compirà 38 anni, dopo aver perso il primo set 6-3, conquista il secondo parziale 6-4. Poi, lotta punto a punto contro il 24enne belga ma finisce per cedere 7-5 dopo 2h55' di gioco.

Avanzano, invece, altri due italiani impegnati oggi, Andrea Pellegrino e Federico Arnaboldi. Il primo piega in tre set il britannico Evans, già n.21 del mondo, 6-3 1-6 6-4; il secondo è bravo a battere l'americano Boyer, testa di serie n.6, 1-6 6-3 7-5. E' finita, invece, la corsa di Francesco Passaro, n.3 del tabellone, eliminato dopo una battaglia di tre set, 6-7 6-3 7-5 dall'esperto svedese Elias Ymer; stop anche per Giovanni Fonio, battuto anche lui al terzo set, 6-7 6-2 7-5 dal ceko Svrcina. Al secondo turno anche il francese Herbert, finalista nel 2024, che ha superato il ceko Barton 6-1 7-5, e Chun-Hsin Tseng, il tennista di Taipei che nel 2019 vinse l'oro alle Universiadi proprio a Napoli, vittorioso sul francese Barrere 6-4 7-6.

Sorprendente la vittoria del tedesco Rehberg sul brasiliano Seyboth Wild, testa di serie n.4, battuto in rimonta 3-6 6-3 6-4.

Nell'ultimo incontro di giornata Luciano Darderi, l'azzurro numero 1 del torneo e numero 61 del mondo, ha battuto in due set e in 1 ora e 18' il connazionale Franco Agamenone proveniente dalle qualificazioni, 6-2 6-3. Al secondo turno affronterà giovedì l'indiano Sumit Nagal. Al secondo turno anche Borna Coric, il croato ex numero 12 del mondo che a Napoli parte con la testa di serie n.7 e che batte in due set 6-4 6-2 il francese Mayot. Coric si conferma così uno dei giocatori più in forma del circuito; ha vinto tre tornei challenger nelle ultime settimane e alla Napoli Tennis Cup ha conquistato oggi la sedicesima vittoria consecutiva. Al secondo turno affronterà giovedì Stan Wawrinka.

Domani, terza giornata della Napoli Tennis Cup, con quattro incontri del secondo turno del torneo di singolare in programma, con inizio alle ore 10.



