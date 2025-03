Abbandono di rifiuti speciali, due denunciati nel Napoletano

Abbandono indiscriminato di rifiuti speciali: due persone denunciate nel Napoletano. È accaduto a Casamarciano, dove i carabinieri del nucleo forestale di Roccarainola hanno effettuato una serie di controlli volti alla repressione di attività illecite connesse al ciclo della spazzatura.

Nel primo caso, dopo la scoperta del deposito illegale lungo la pubblica via di rifiuti speciali, i militari hanno accertato come l'abbandono fosse stato effettuato da un uomo di 39 anni residente a Nola, che è stato denunciato all'autorità giudiziaria.

Nel secondo caso, i carabinieri hanno invece individuato un conferimento illegale di materiali provenienti da riparazioni idrauliche. Nell'analizzare quanto rinvenuto, le forze dell'ordine hanno trovato documentazione contabile e bolle commerciali riconducibili ad una ditta che opera nel settore idraulico. Sentito il proprietario, quest'ultimo ha spiegato come avesse commissionato un lavoro di sgombero del proprio garage ad altro uomo, a sua volta identificato: si tratta di un 50enne residente in Casamarciano, poi denunciato.





