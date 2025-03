A Napoli Festival Business, imprese e intelligenza artificiale

Ai nastri di partenza la seconda edizione del Festival del Business,in cui convergono eccellenze imprenditoriali e speaker d'eccezione, occasione di incontro e confronto, networking e aggiornamento sulle principali evoluzioni che toccano da vicino il mondo dell'Impresa che si terrà il prossimo venerdì 28 Marzo presso la Mostra d'Oltremare, Napoli.

Dopo la scorsa inaugurale edizione, torna la kermesse con un'intera giornata (modulata da programma in due gradi momenti divulgativi e d'interazione tra mattino e pomeriggio) dedicata al networking e alle nuove opportunità per il mondo delle imprese e dei professionisti che quest'anno vede l'Intelligenza Artificiale come principale motore comunicativo.

''Venerdì 28 Marzo, in un'intera giornata dedicata al business, la suggestiva cornice della Mostra d'Oltremare ospiterà questa seconda edizione del Festival del Business'' - afferma Francesco Cacciapuoti, ideatore della kermesse - ''occasione irripetibile di network tra le più attive realtà imprenditoriali e professionali della nostra terra, avvalorata dalla presenza di importanti personalità che mostreranno concretamente agli avventori i vantaggi e le opportunità offerte dalla sempre più dilagante e sorprendente Intelligenza Artificiale (non a caso argomento portante selezionato per questa II edizione).

Credo fermamente nel fatto che abbiamo il meglio dell'imprenditoria, ma spesso ciò che realmente manca è una concreta consapevolezza e soprattutto continuo a riscontrare una difficoltà nella condivisione costruttiva, nelle ambiziose collaborazioni e nello stare insieme... Ecco, il Festival del Business è uno strumento di massima condivisione, un ambiente di crescita e di miglioramento reciproci. Spesso troviamo nei singoli, forti personalità e potenzialità, ma spesso non riusciamo ad esprimerle al meglio o nella massima forma, perché non riusciamo fattivamente a stare insieme'' - sottolineando nella storica disunione del SUD l'atavico limite che smorza le ali del successo di molte realtà imprenditoriali. "Aspetto che anche grazie al Festival del Business sta fortunatamente cambiando nel tempo e non a caso tante sono le iniziative e i progetti in cui mi adopero, affinchè le persone apprezzino i vantaggi di cooperare, fare rete e raggiungere insieme traguardi più elevati!'' Il riferimento è a BNI, Business Network International, organizzazione di scambio referenze sul piano internazionale, con oltre 30 milioni di euro di fatturato generati da imprenditori e professionisti della rete. Sono attesi ai cancelli della Mostra d'Oltremare 550 imprenditori, la giornata si chiuderà con i tavoli di networking coadiuvati da una piattaforma che col proprio motore dedicato, alimentato dall'Intelligenza artificiale, creerà i match migliori in base alle risposte date da tutti gli utenti registrati.



