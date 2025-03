A Napoli 'Arte del Mascherarsi:parliamo di spettro dell'autismo'

"L'Arte del Mascherarsi: parliamo di spettro dell'autismo" è il tema del convegno nazionale in programma il 28 e 29 marzo nell'NH Napoli Panorama; il primo convegno con questo tema tratterà il disturbo dello spettro dell'autismo di livello 1, ovvero senza compromissione intellettiva e del linguaggio, prima identificato come "Sindrome di Asperger" come sottolinea una nota degli organizzatori.

Esperti approfondiranno, attraverso il loro contributo scientifico, le difficoltà diagnostiche anche legate al mascheramento dei sintomi. Il convegno è organizzato dal Reparto di Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon guidato da Giampina Grimaldi, in collaborazione con i responsabili scientifici Valentina de Clemente e Pia Santangelo, con il patrocinio morale della Regione, dell'Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon, dell'Ordine degli Psicologi Regione Campania, del SINPIA Società Italiana dell'Infanzia e dell'Adolescenza, della Società Italiana di Psichiatria Sezione Regionale Campania, della SIPS Società Italiana di Psichiatria Sociale e di AITNE Associazione Italiana Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva, con la collaborazione della S.O.S. Sostenitori Ospedale Santobono ETS.

In particolare la S.O.S. Sostenitori Ospedale Santobono ETS, si evidenzia, "ha contribuito a sostenere la formazione di medici e infermieri del reparto di neuropsichiatria infantile e a rendere possibile il collegamento dall'Australia con il massimo esperto mondiale sul tema: il prof. Tony Attwood". Il convegno, inoltre, prevede tavole rotonde, per favorire lo scambio tra i professionisti delle ASL territoriali e le famiglie che saranno anch'esse protagoniste dell'evento. Verrà dato spazio all'approfondimento di storie ed esperienze dirette di famiglie che vivono quotidianamente questa realtà, per fornire uno sguardo autentico e umano al tema.

Sostiene la dottoressa Giampina Grimaldi, presidente onorario del convegno: "Dopo una lunga esperienza nel campo dei Disturbi del Neurosviluppo abbiamo ritenuto di doverci confrontare con i più accreditati specialisti della materia sugli aspetti diagnostici peculiari del Disturbo Dello Spettro Dell'Autismo, Livello 1. Grazie alla sensibilità e alla capacità di comprendere i bisogni dei pazienti e dei loro familiari da parte di tutta la direzione strategica della A.O.R.N.

Santobono-Pausilipon è stato possibile realizzare l'evento che per la Regione Campania rappresenta un ulteriore passo verso l'eccellenza. Un particolare ringraziamento va ai miei collaboratori che ogni giorno mi affiancano". Le assise cominceranno venerdì pomeriggio alle 14.30 e proseguiranno sabato per l'intera giornata.



