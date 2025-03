Vini: nel 2024 crescita del 6,8% produzione della Falanghina

Sono 753 milioni i litri di vino e spumante venduti nel 2024 nella Grande Distribuzione Italiana, che resta il canale di vendita più importante per il settore e offre una fotografia chiara delle preferenze degli italiani in fatto di vini. L'istituto di ricerca Circana ha reso disponibili in anteprima alcuni dati dello studio "Circana per Vinitaly" che, come da tradizione, verrà presentato nella sua interezza nel corso della tavola rotonda "Vino e Gdo: innovazione, mercati e opportunità", in programma a Vinitaly lunedì 7 aprile. In questa occasione, oltre a fare il punto sull'andamento del settore vinicolo in grande distribuzione nel 2024, mettendo a confronto produttori e distributori, verranno presentati i dati dei primi mesi dell'anno, per approfondire i primi segnali che vengono dai mercati e che potrebbero condizionare il 2025.

Secondo Circana, il settore chiude il 2024 con un - 1,3% a volume sull'anno precedente (fatta eccezione per lo spumante che sembra aver intrapreso un percorso diverso), in parte compensato da un +2,2% a valore.

Nel 2024, crescono significativamente a volume, rispetto all'anno precedente, il siciliano Inzolia, con il +12,9%, il Primitivo di Puglia (+11,8%), quasi al pari del Vermentino (Sardegna, Toscana, Liguria) con il +11,7%. In questa classifica, nona è la campana Falanghina, con una crescita del 6,8%. "Il 2024 ha visto migliorare il dato (pur sempre negativo) del vino. La frenata dovuta ai prezzi sembra alle spalle, in uno scenario che però non lascia del tutto spazio all'ottimismo e a previsioni di crescita sostenuta della categoria - dichiara Virgilio Romano, business insight director di Circana - Nel 2024 le scelte degli shopper si sono indirizzate verso un minor acquisto e verso brand/tipologie con un prezzo più basso per la salvaguardia del proprio budget di spesa, eppure segnali positivi ci sono e su quelli bisogna continuare a lavorare. Sarà necessario sfruttare questo attuale equilibrio, anche se ancora precario, per fare le scelte intelligenti e lungimiranti e trovare le strategie più efficaci per contrastare una situazione inalterata dal punto di vista dell'offerta e in calo dal punto di vista della domanda, avendo come faro il consumatore".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA